Россию и Абхазию снова свяжут электричкой

Пригородное железнодорожное сообщение между российским Адлером и абхазской Гагрой появится с 1 июля этого года.

Всего на маршруте в ежедневном режиме будут курсировать четыре поезда.

Утром рейс будет отправляться из Адлера в 7:47 и прибывать в Гагру в 9:41.

Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14:21, в Гагру состав прибудет в 16:15.

В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10:52 и прибывать в Адлер в 12:52.

Дневной поезд отправится из Гагры в 18:26 и прибудет в Адлер в 20:26.

Пограничный контроль займет 30 минут.

Билет на поездку в одну сторону будет стоить 250 рублей, сообщает Kommersant.