Россию и Абхазию снова свяжут электричкой
Пригородное железнодорожное сообщение между российским Адлером и абхазской Гагрой появится с 1 июля этого года.
Всего на маршруте в ежедневном режиме будут курсировать четыре поезда.
Утром рейс будет отправляться из Адлера в 7:47 и прибывать в Гагру в 9:41.
Дневным поездом можно будет уехать из Адлера в 14:21, в Гагру состав прибудет в 16:15.
В обратном направлении из Гагры утренний поезд будет отправляться в 10:52 и прибывать в Адлер в 12:52.
Дневной поезд отправится из Гагры в 18:26 и прибудет в Адлер в 20:26.
Пограничный контроль займет 30 минут.
Билет на поездку в одну сторону будет стоить 250 рублей, сообщает Kommersant.
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