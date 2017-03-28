Российскую теннисистку освистали на турнире в Майами

Российскую теннисистку Светлану Кузнецову освистали во время матча с американкой Винус Уильямс, сообщил спортивный журналист Илья Рывлин.

По его словам, инцидент произошел во время матча 1/8 финала в Майами.

Журналист написал в своем Twitter, что американские болельщики засвистели и зашумели во время подачи Уильямс.

Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, закричал: «Возвращайся в Москву».

В итоге Кузнецова уступила американской спортсменке со счетом 7:6, 6:3, сообщает «РИА Новости».