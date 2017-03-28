Российскую теннисистку освистали на турнире в Майами
Российскую теннисистку Светлану Кузнецову освистали во время матча с американкой Винус Уильямс, сообщил спортивный журналист Илья Рывлин.
По его словам, инцидент произошел во время матча 1/8 финала в Майами.
Журналист написал в своем Twitter, что американские болельщики засвистели и зашумели во время подачи Уильямс.
Один из болельщиков, обращаясь к Кузнецовой, закричал: «Возвращайся в Москву».
В итоге Кузнецова уступила американской спортсменке со счетом 7:6, 6:3, сообщает «РИА Новости».
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