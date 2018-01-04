Российскую журналистку заставляют уехать из Латвии

Латвийские власти выдворяют из страны журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву. Ей дано 24 часа на то, чтобы покинуть территорию республики.

Корреспондента обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Накануне в столице Латвии был задержан супруг журналистки Анатолий Куралев, который является сотрудником ТВЦ. Его уведомили о том, что еще с апреля 2015 года объявлен персоной нон грата и выслали из страны. Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис подтвердил, что имя Курлаева внесено в черный список.

В МИД России отметили, что подобные инциденты наглядно отражают истинное отношение властей прибалтийских стран к принципам демократии и свободы слова.