В Российскую армию вернутся акванавты

Водолазы‐глубоководники вернутся в ряды Вооруженных сил России, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По словам собеседника «Интерфакса», Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров.

Уточняется, что военные водолазы будут тренироваться на учебно-материальной базе НИИ спасания и подводных технологий. Отработка ухода на глубину свыше 400 метров запланирована с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» на Тихоокеанском флоте.

В обучении будут задействованы глубоководные водолазные комплексы, которые с внешней стороны напоминают большие капсулы. Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников «акванавт».

Осенью прошлого года водолазы экспедиционного аварийно-спасательного отряда ВМФ успешно достигли глубины в 317 метров, а в конце декабря прошлого года МЧС получили мобильный водолазный комплекс на шасси «КамАЗ», с помощью которого севастопольские водолазы смогут работать на глубинах до 60 метров при температуре воды от -2 до +35, сообщает «360».

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Места: Россия
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