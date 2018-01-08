В российскую армию поступит на вооружение «Дрель»

В текущем году на вооружение армии РФ должна поступить новая авиабомба «Дрель». Об этом заявил гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Новый вид вооружения представляет собой планирующую бомбовую кассету калибром 500 кг, снаряженную самоприцеливающимися боевыми элементами. Ее испытания начались еще в 2016 году в соответствии программой заказчика, в роли которого выступает Минобороны РФ. В нынешнем году они будут закончены и «Дрель» поступит в распоряжение вооруженных сил, рассказал Лепин «Интерфаксу»http://www.interfax.ru/interview/593861.

Новая авиабомба может поражать цели, находящиеся от нее на расстоянии 30 километров. Это позволит самолету, который ее будет нести, непосредственно не приближаться к цели и тем самым избежать обстрела силами ПВО противника. Сама бомба является невидимкой для радаров, отмечает телеканал «360».