Российской певице не удалось добиться въезда на Украину
Певица Наташа Королева проиграла суд по делу о запрете въезда на территорию Украины.
По ее словам, Административный суд Киева рассматривал дело поверхностно и не стал исследовать доказательства, предоставленные адвокатом певицы. «Правды нет, хочется на все плюнуть, но Хохлушки не сдаются!» - цитирует запись Королевой в соцсетях OAne.ws.
Певица поблагодарила своих юристов за работу и заявила, что намерена обжаловать решение суда.
Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну осенью 2016 года. Основанием для этого послужила ее «антиукраинская позиция».
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