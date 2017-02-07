Российской экономике предсказали лидирующие позиции в Европе

Аналитики консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC) подготовили прогноз о состоянии мировой экономики в 2050 году.

По их мнению, российская экономика станет лидирующей в Европе в связи с тем, что значительно сдаст свои позиции Германия. В то же время в мире Россия будет занимать шестое место, сообщает РИА «Новости».

Специалисты предсказали спад экономик США (ВВП Штатов будет уступать Китаю и Индии) и Японии – с четвертого на восьмое место. В то же время прогнозируется подъем Бразилии (с седьмого на пятое место) и Индонезии (с восьмого на четвертое). Еще более резкий рост показателей ВВП ожидается от Вьетнама, Филиппин и Нигерии.

По мнению экспертов, именно развивающиеся страны станут главным источником роста мировой экономики. В то же время на ВВП стран ЕС будет приходиться не более 10% от мирового уровня.

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