Российско-украинского авиапроекта «Ан-148» больше нет
Россия прекращает сотрудничество с украинской стороной по авиационному проекту самолета «Ан-148».
Причиной называют отказ Украины от комплектующих деталей самолета, которые осуществлялись из России для производства ближнемагистрального судна.
Сборка самолета производилась в Воронеже. Последние два самолета сойдут с конвейера в ближайшие дни, после чего проект будет закрыт, сообщает РИА Новости.
«Ан-148» способен без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров.
Сейчас самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании «Россия» и «Ангара», специальный летный отряд «Россия», а также МЧС и Минобороны.
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