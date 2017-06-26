Российско-украинского авиапроекта «Ан-148» больше нет

Россия прекращает сотрудничество с украинской стороной по авиационному проекту самолета «Ан-148».

Причиной называют отказ Украины от комплектующих деталей самолета, которые осуществлялись из России для производства ближнемагистрального судна.

Сборка самолета производилась в Воронеже. Последние два самолета сойдут с конвейера в ближайшие дни, после чего проект будет закрыт, сообщает РИА Новости.

«Ан-148» способен без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров.

Сейчас самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании «Россия» и «Ангара», специальный летный отряд «Россия», а также МЧС и Минобороны.