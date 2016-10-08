По российскому вертолету Ми-8 стреляли из ПЗРК в Сирии
Российский вертолет Ми-8 подвергся обстрелу в Сирии из ПЗРК. Стреляли боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Инцидент произошел в провинции Хама.
Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать.
Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения сторон в Сирии.
Два дня назад боевики ИГИЛ в Сирии получили из Ирака комплексы ПЗРК. Они были переданы для воздушного прикрытия бандформирований в пригородах Хамы.
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