По российскому вертолету Ми-8 стреляли из ПЗРК в Сирии

Российский вертолет Ми-8 подвергся обстрелу в Сирии из ПЗРК. Стреляли боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Инцидент произошел в провинции Хама.

Благодаря набранной высоте полета, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолет удалось избежать.

Никто из находившихся в вертолете российских военнослужащих не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр примирения сторон в Сирии.

Два дня назад боевики ИГИЛ в Сирии получили из Ирака комплексы ПЗРК. Они были переданы для воздушного прикрытия бандформирований в пригородах Хамы.