Российскому актеру Сафронову запретили въезд на Украину

Российский актер Кирилл Сафронов стал невъездным на Украину из-за посещения Крыма.

«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну», - цитирует ТАСС запись актера в Facebook.

Сафронов пояснил, что заранее предупредил организаторов его гастролей на Украине о съемках в Крыму. Однако они заверили его, что «все в порядке» и при этом прислали «какую-то филькину грамоту без печати».