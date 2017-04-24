Российскому актеру Сафронову запретили въезд на Украину
Российский актер Кирилл Сафронов стал невъездным на Украину из-за посещения Крыма.
«Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну», - цитирует ТАСС запись актера в Facebook.
Сафронов пояснил, что заранее предупредил организаторов его гастролей на Украине о съемках в Крыму. Однако они заверили его, что «все в порядке» и при этом прислали «какую-то филькину грамоту без печати».
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