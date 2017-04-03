В российском парламенте разработают кодекс этики для депутатов
Госдума и Совет Федерации работают над кодексом этики для парламентариев. Пока готов только черновой вариант документа.
В кодексе будет предусмотрена ответственность депутатов и сенаторов за грубые высказывания в адрес коллег и избирателей, за уход с пленарных заседаний, нарушение обязательств, данных в ходе выборов, использование статуса парламентария в личных целях и тому подобное.
Один из авторов документа — бывший сенатор Константин Сурков рассказал «Известиям», что основная трудность заключается в определении грани «между добровольным исполнением норм и санкциями против тех, кто этого не делает».
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