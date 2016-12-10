Российского военного советника Руслана Галицкого похоронили с воинскими почестями

Погибший в Сирии военный советник полковник Руслан Галицкий похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище с воинскими почестями. Простится с погибшим военнослужащим пришли родственники, друзья, боевые товарищи и представители руководства Минобороны.

Военнослужащий похоронен в соответствии с воинским ритуалом, под звуки российского гимна и сопровождении ружейного салюта, сообщает ТАСС.

Галицкий был командиром 5-й гвардейской отдельной танковой бригады, которая дислоцируется в Улан-Удэ. Он скончался в госпитале в результате ранения, полученного при обстреле боевиками одного из жилых кварталов западной части Алеппо. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Галицкого орденом Мужества посмертно.