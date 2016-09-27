У российского самолета задымились шасси во время приземления в Тунисе
Российский самолет произвел сложную посадку на тунисском острове Джерба, сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на СМИ.
Лайнер авиакомпании Azur Air приземлился с задымлением шасси.
- Там было задымление по причине попадания смазки, но это событие расценивается как инцидент, и такие случаи достаточно часто происходят в аэропортах и не представляют никакой угрозы, - сказали в авиакомпании.
Инцидент вызвал задержку вылета этого самолета на пару часов.
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