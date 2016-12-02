Российского подростка подозревают в убийстве приемных родителей в США
В городе Кроули (штат Техас) по подозрению в убийстве приемных родителей задержан 17-летний подросток, предположительно усыновленный в России.
Преступление удалось раскрыть благодаря анонимному звонку в полицию. Звонивший сообщил, что один из его друзей признался в убийстве родителей, когда они вместе курили марихуану. Правоохранительные органы отправились по указанному адресу и обнаружили там тела 60-летнего Троя Брюэра и 64-летней Мэри Брюэр с многочисленными огнестрельными ранениями, а также следами борьбы.
В момент прибытия полиции подросток по имени Карл находился на втором этаже дома, для его задержания полиции пришлось применить слезоточивый газ, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox 4.
По данным полиции, Карл был третьим усыновленным в России ребенком Брюэров. Ранее он посещал христианскую школу, но в начале этого учебного года был из нее отчислен. За несколько дней до инцидента Мэри Брюэр сообщила в полицию о пропаже из дома двух пистолетов.
Полиция не уточняет, послужили ли они орудием убийства.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии