Российского подростка подозревают в убийстве приемных родителей в США

В городе Кроули (штат Техас) по подозрению в убийстве приемных родителей задержан 17-летний подросток, предположительно усыновленный в России.

Преступление удалось раскрыть благодаря анонимному звонку в полицию. Звонивший сообщил, что один из его друзей признался в убийстве родителей, когда они вместе курили марихуану. Правоохранительные органы отправились по указанному адресу и обнаружили там тела 60-летнего Троя Брюэра и 64-летней Мэри Брюэр с многочисленными огнестрельными ранениями, а также следами борьбы.

В момент прибытия полиции подросток по имени Карл находился на втором этаже дома, для его задержания полиции пришлось применить слезоточивый газ, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox 4.

По данным полиции, Карл был третьим усыновленным в России ребенком Брюэров. Ранее он посещал христианскую школу, но в начале этого учебного года был из нее отчислен. За несколько дней до инцидента Мэри Брюэр сообщила в полицию о пропаже из дома двух пистолетов.

Полиция не уточняет, послужили ли они орудием убийства.

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Места: Россия, США
События: происшествия
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