У российского миллиардера арестовали яхту

Частная яхта российского миллиардера Андрея Мельниченко арестована из-за долгов бизнесмена перед немецкой строительной компанией на сумму более 15 миллионов евро.

Адвокаты верфи Nobiskrug, где было построено судно, подали в суд иск за нарушение условий контракта. Они утверждают, что заказчик не перечислил компании последнюю сумму в 9,8 миллионов евро до 27 января, - сообщает Lenta.ru.

Кроме того, судостроители выразили претензии на 2,6 и 2,9 миллиона евро из-за долгов по субподрядным счетам и оспоренным во время строительства заказам.

Яхта Мельниченко считается крупнейшей в мире. Она составляет 143 метра в длину, на ней восемь палуб. По разным оценкам стоимость судна более 400 миллионов долларов.