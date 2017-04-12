Из российского банка «увели» свыше миллиарда рублей
Полиция раскрыла схему хищения активов одного из коммерческих банков на сумму более 1 млрд рублей, передает Kommersant.ru.
Официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк рассказала, что в хищениях подозревается бывшее руководство кредитной организации.
В декабре 2015 года топ-менеджеры банка выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым «техническим заемщикам», на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
Были задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Из банка изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и документы.
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