Российское здравоохранение опускается на уровень 1913 года

Эксперты Центра экономических и политических реформ заявляют о массовой ликвидации амбулаторий и поликлиник в России, отмечает Росбалт.

По их данным, с 2000 по 2015 год число больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 до 5,4 тысяч организаций.

При темпах сокращения больниц, установившихся в период с 2000 года (в среднем 353 учреждения в год), Россия может деградировать до показателей Российской Империи 1913 года уже через 5-6 лет.

Текущая обеспеченность больничными койками населения в России соответствует показателю в РСФСР 1960 года.

Параллельно сокращению числа больниц в России наблюдается сокращение числа станций скорой помощи. В период с 2005 по 2015 год их число снизилось с 3276 до 2561 отделений, или на 21,8%.