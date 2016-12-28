Российское посольство в Дамаске снова подверглось минометному обстрелу

Террористические группировки вновь обстреляли посольство России в Дамаске. Об этом сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — цитирует сообщение российского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

В МИД РФ подчеркнули, что угроза дипломатическому представительству со стороны бандитских группировок, окопавшихся в пригородах сирийской столицы, сохраняется, и это подтверждает необходимость уничтожения таких террористических очагов.

«Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма», — заявили в МИД РФ.