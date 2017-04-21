Российское гражданство смертника Джалилова и его отца аннулировано

Уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, совершивший теракт в метро Санкт-Петербурга, получил российское гражданство незаконно, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, отец Джалилова предоставил ложные сведения при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ.

«На основании решения Смольнинского суда Петербурга об установлении факта представления Джалиловым А.К. заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ заключением ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти от 20 апреля 2017 года отменено ранее принятое решение управления ФМС от 18 июня 2009 года о приеме в гражданство РФ гражданина Кыргызской Республики Джалилова А.К.», - цитирует «Интерфакс» слова представителя МВД.

Она также добавила, что данное решение повлекло за собой отмену решения о приеме в российское гражданство его сына Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в Петербургском метро 3 апреля 2017 года.

Днем 3 апреля террорист-смертник Акбаржон Джалилов, в 2013 году получивший российское гражданство, взорвал бомбу в вагоне метропоезда в Санкт-Петербурге. В результате теракта погибли 16 человек, более 50 получили ранения.

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