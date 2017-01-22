Российское генконсульство открылось в Хургаде

В египетском городе Хургада открылось генеральное консульство РФ. Для россиян, проживающих в провинции Красное море это событие имеет высокую значимость.

– Для нас это знаменательное событие, поскольку в Хургаде проживает около 20 тыс. российских граждан. Мы надеемся оказывать им консульскую, правовую поддержку, защищать их интересы, – сказал генеральный консул Джамшед Болтаев. По его словам, этот вопрос обсуждался ранее на уровне правительств двух стран, сообщает ТАСС.

Открытие консульства в Хургаде никак не связано с новостями о скором возвращении туристов РФ на египетские курорты. Накануне стало известно, что российские специалисты передали властям РФ доклад о проверке аэропорта Каира.