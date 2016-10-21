Российско-американский экипаж перешел на борт МКС
Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-02" перешел на борт МКС. На орбиту прибыли космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн Кимброу.
На борту их приветствовали россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Ониши и американец Кэтлин Рубинс, сообщает РИА Новости.
Во время очередной экспедиции российские космонавты проведут 54 научных эксперимента на борту космической станции. Впервые в условиях невесомости будет выращен перец, а также отработано дистанционное управление луноходом с борта МКС.
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