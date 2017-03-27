Российский суд заочно арестовал Яценюка

Городской суд Ессентуков вынес постановление о заочном аресте бывшего главы правительства Украины Арсения Яценюка.

На сайте суда отмечено, что украинский экс-премьер обвиняется в бандитизме (ч. 2 ст. 209 УК РФ) и в феврале текущего года объявлен в международный розыск. Согласно постановлению суда, срок меры пресечения Яценюку будет исчисляться с момента его экстрадиции в России или задержания на ее территории.

Сам бывший премьер некоторое время назад сообщил в соцсетях, что о его аресте ходатайствовал СКР. По словам Яценюка, он обвиняется в участии в боевых действиях в Чечне против России.