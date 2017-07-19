Российский чип заменит майнер современных видеокарт

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о появлении в 2018 году на рынке нового российского чипа, который сможет заменить работу майнера в современных видеокартах.

Разработка, по словам Мариничева, в 35 раз превысит эффективность существующих майнеров по стоимости и энергопотреблении.

Он отметил, что чип подходит для поддержания блокчейна, а также и то, что на его основе планируется создать универсальный майнер, подходящий для поддержки любого блокчейна, а не просто для майнинга криптовалют.