Российский чип заменит майнер современных видеокарт
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил о появлении в 2018 году на рынке нового российского чипа, который сможет заменить работу майнера в современных видеокартах.
Разработка, по словам Мариничева, в 35 раз превысит эффективность существующих майнеров по стоимости и энергопотреблении.
Он отметил, что чип подходит для поддержания блокчейна, а также и то, что на его основе планируется создать универсальный майнер, подходящий для поддержки любого блокчейна, а не просто для майнинга криптовалют.
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