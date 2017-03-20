Российский МИД вызвал посла Израиля из-за инцидента с авиаударами в Пальмире

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что в связи с авиаударами, нанесенными военно-воздушными силами Израиля по окрестностям сирийской Пальмиры, в МИД РФ вызван посол Израиля Гари Корен.

- У нас существует специальный канал связи для предотвращения инцидентов. И мы хотели бы, чтобы этот канал работал более эффективно и не было недопонимания относительно того, кто чем занимается в Сирии, цитирует Богданова РИА «Новости».

Ранее израильская пресса сообщила о том, что удары авиации страны были нанесены в непосредственной близости от расположения российских военных, участвующих в разминировании окрестностей древнего города.

По сведениям Вооруженных сил Сирии, один из четырех израильских военных самолетов, вторгшихся на территорию САР, был сбит, а еще один получил повреждения.

Израильская сторона отрицает факт боевой потери самолета и заявила, что в случае обстрелов намерена подавлять сирийские ПВО ответным огнем.

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