Российский военный корабль пришел на помощь украинским рыбакам

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», находящийся в Средиземном море, откликнулся на сигнал бедствия с украинского рыболовецкого судна.

На его борту российские моряки обнаружили экипаж из семи человек, двое из которых нуждались в медицинской помощи. Выяснилось, что судно два дня назад потеряло ход и все это время дрейфовало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа украинского судна и буксировки его до ближайшего порта.