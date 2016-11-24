Российский военный корабль пришел на помощь украинским рыбакам
Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», находящийся в Средиземном море, откликнулся на сигнал бедствия с украинского рыболовецкого судна.
На его борту российские моряки обнаружили экипаж из семи человек, двое из которых нуждались в медицинской помощи. Выяснилось, что судно два дня назад потеряло ход и все это время дрейфовало, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве отметили, что сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа украинского судна и буксировки его до ближайшего порта.
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