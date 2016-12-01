Российский вертолет пострадал при самоподрыве террориста-смертника в Мали
На территории базы миссии ООН в малийском аэропорту Гао в результате самоподрыва террориста-смертника, прорвавшегося в зону на автомобиле, начиненном взрывчаткой, серьезные повреждения получил российский вертолет.
- Террорист-смертник проехал на территорию аэропорта на машине, груженой взрывчаткой, и подорвал себя. Других жертв в результате теракта, по предварительным данным, нет, - цитирует «Интерфакс» представителя миссии ООН в Мали.
Находившийся в эпицентре взрыва российский вертолет, находившийся в Мали по контракту с ООН, получил серьезные повреждения.
- Несколько воздушных судов получили повреждения, среди них есть и пассажирский вертолет, зарегистрированный в России, который выполнял миссию по контракту с ООН. Он практически полностью уничтожен, - сообщили агентству в миссии.
Как подчеркнул собеседник агентства, российских пилотов в момент взрыва в вертолете не было.
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