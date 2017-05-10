Российский вертолет попал под обстрел в Конго
Вертолет Ми-8, принадлежащий одной из российских авиакомпаний, обстрелян неизвестными в Республике Конго.
Инцидент произошел накануне. Вертолет выполнят полет согласно контракту с миссией ООН в африканской стране. Пулевое отверстие было обнаружено в хвосте машины во время постполетного осмотра, рассказал «Интерфаксу» источник в миссии.
В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводится разбирательство.
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