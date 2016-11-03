Российский вертолет с гуманитарной помощью попал под обстрел в Сирии

При доставке гуманитарной помощи мирному населению Сирии российский вертолет попал под обстрел боевиков и совершил вынужденную посадку в сорока километрах от Пальмиры.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Как заявили в военном ведомстве, место приземления вертолета также подвергалось минометному обстрелу. Боевая машина получила повреждения, но никто из членов экипажа и сопровождавших гуманитарный груз военнослужащих не пострадал.