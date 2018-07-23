Российский ученый оказался шпионом НАТО

Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев передавал за границу секретные данные о гиперзвуковых летательных аппаратах.

По данным источника «Коммерсанта», именно 74-летний ученый раскрыл одной из стран НАТО данные о разработке гиперзвуковых ракет.

Отмечается, что Кудрявцев раскрыл НАТО секреты оборонных проектов корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей».

Свою вину ученый не признает, отвергая все обвинения в свой адрес.

Виктор Кудрявцев попался после обысков в институте и в Объединенной ракетно-комсической корпорации, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски.

После разразившегося шпионского скандала глава аналитического центра корпорации «Роскосмос» Дмитрий Пайсон ушел в отставку, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: НАТО
Следующая новость В Нижнем Тагиле простились с первой женой Владимира Высоцкого

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО