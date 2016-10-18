Российский ученый изобразил биологию в танце

Российский биолог Евгений Согорин принял участие в необычном конкурсе под названием «Станцуй свою докторскую», который вот уже девятый год подряд проводит американский журнал Science.

Своей необычностью конкурс обязан тем, что ученым предлагается проявить свои творческие способности - с помощью танца попытаться рассказать о собственных исследованиях.

Во время состязания представители науки были одеты во фраки и бальные платья. Российскому ученому-биологу 29 лет и будучи участником необычного конкурса, он рассказал зрителям и жюри конкурса о своих исследованиях в области синтеза белка. После мероприятия Евгений Согорин пояснил то, что он попытался выразить при помощи языка тела, а именно - раскрыть тему своих исследований:

«Цвет ваших глаз, цвет ваших волос, все процессы, которые происходят в организме, обеспечивают белки. Информация о них заложена в ДНК. Эти данные через молекулы-посредники мРНК считывают «молекулярные машинки» - рибосомы. От того, что передаст белку «машинка», будет зависеть его функция, например, перенос сахара инсулином», - прокомментировал российский биолог.

Для выступления в выбранном жанре («венский вальс») Евгений упорно и с удовольствием тренировался, чтобы свои научные изыскания нашли воплощение в искусстве танца. Все усилия он направил на то, чтобы достойно выступить на конкурсе, о котором узнал случайно. Ученому-биологу пришлось освоить нюансы съемки и последующего монтажа видео, так как работу по созданию видео-ролика собственного выступления Евгений выполнил самостоятельно, сообщает издание «Подмосковье сегодня».