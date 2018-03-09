Российский учебный корабль вышел в Атлантику
Учебный корабль Балтфлота «Перекоп», пройдя проливы Па-де-Кале и Ла-Манш, вышел в Атлантический океан.
В рамках плавания вокруг Евразии, стартовавшего 1 марта, «Перекоп» пройдет через четыре океана и по северному морскому пути. Оно продлится более шести месяцев, за которые корабль пройдет почти 22 тысячи морских миль.
На борту «Перекопа» находятся курсанты военно-морских учебных заведений Минобороны России. Плавание является для них штурманской практикой, сообщает ТАСС.
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