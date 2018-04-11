Российский турист умер в Таиланде от лихорадки Денге

Житель Барнаула Герасим Григорьев, заболевший лихорадкой Денге во время отдыха в Таиланде, умер в больнице тайского острова Пхукет.

«Сегодня ночью Геры не стало. Мы, наверное, уже никогда не узнаем, правильно ли его лечили и можно ли было его спасти. Случилось то, что случилось», - написала подруга скончавшегося россиянина.

По словам девушки, долг за лечение Герасима в госпитале Таиланда составляет 2,4 миллиона рублей и его тело не отдадут родственникам, пока он не будет погашен.

Она также отметила, что для семьи покойного это огромные деньги. К ним добавились и выплаты по кредитам, которые они взяли на лечение Герасима.

«Я прошу продолжить сбор и помочь закончить этот ужас», - обратилась девушка ко всем неравнодушным.

Герасим Григорьев заразился Денге после укуса комара. Отмечается, что ранее турист уже переболел данной лихорадкой. Страховки, которая могла бы покрыть медицинские расходы, у него не было.

Симптомы Денге обычно проявляются через 5-7 дней после инфицирования, это высокая температура, сильные головные и мышечные боли, сообщает «Интерфакс».