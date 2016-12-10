Российский центр примирения организовал эвакуацию жителей Алеппо

Силами российского Центра по примирению в сирийском Алеппо организован вывод мирных граждан в безопасные районы.

Гуманитарные коридоры организованы в районе Карим-Хун и Эль-Махаяр, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. По его словам, люди идут через эти коридоры непрерывным потоком.

Вышедших сирийцев размещают в гуманитарных центрах, обеспечивая горячим питанием и медицинской помощью.

Генерал отметил, что правительственные войска Сирии в настоящее время контролируют свыше 90% территории Алеппо. На время вывода мирных граждан боевые действия приостановлены, а затем наступление продолжится.