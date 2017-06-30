Российский телеканал готов оплатить геям поездку в США
Телеканал «Царьград» готов оказать представителям секс-меньшинств финансовую помощь при эмиграции в США.
По словам ведущего Андрея Афанасьева, власти Калифорнии предложили облегчить получение гринкарт геям из России. «Коллектив телеканала «Царьград» эту инициативу поддерживает. Более того, мы готовы оплатить билет в один конец тем, кто на полном серьезе намерен эмигрировать», - цитирует его заявление «ФедералПресс».
Впрочем, есть одно условие – желающие получить деньги на билет в США должны предоставить медицинское подтверждение того, что они являются геями.
Следующая новость В будущем году пенсии вырастут на 3,8%
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии