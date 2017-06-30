Российский телеканал готов оплатить геям поездку в США

Телеканал «Царьград» готов оказать представителям секс-меньшинств финансовую помощь при эмиграции в США.

По словам ведущего Андрея Афанасьева, власти Калифорнии предложили облегчить получение гринкарт геям из России. «Коллектив телеканала «Царьград» эту инициативу поддерживает. Более того, мы готовы оплатить билет в один конец тем, кто на полном серьезе намерен эмигрировать», - цитирует его заявление «ФедералПресс».

Впрочем, есть одно условие – желающие получить деньги на билет в США должны предоставить медицинское подтверждение того, что они являются геями.