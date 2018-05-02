Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США над Балтикой
Телеканал CNN сообщил о сближении российского истребителя Су-27 с американским патрульным противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтикой.
Уточняется, что инцидент произошел 1 мая над Балтийским морем.
По данным источников телеканала, российский Су-27 приблизился и держался на расстоянии около шести метров от американского самолета в течение девяти минут.
«Перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный», — сказал собеседник телеканала.
Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл отказался прокомментировать ситуацию, сообщает «РИА Новости».
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