Российский спутник не вышел на связь после выхода на орбиту
Космический спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию своих данных, но пока специалисты не могут установить с ним связь.
Отмечается, что, возможно, возникли неполадки на разгонном блоке «Фрегат».
Сегодня утром ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая во вторник с космодрома «Восточный», вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1, сообщает Interfax.
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