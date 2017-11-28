Российский спутник не вышел на связь после выхода на орбиту

Космический спутник «Метеор-М» должен был отделиться в 9:32 по Москве и начать передавать телеметрию своих данных, но пока специалисты не могут установить с ним связь.

Отмечается, что, возможно, возникли неполадки на разгонном блоке «Фрегат».

Сегодня утром ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая во вторник с космодрома «Восточный», вывела на низкую околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Метеор-М» №2-1, сообщает Interfax.