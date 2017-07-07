Российский спутник увидел Путина из космоса
Российский спутник сделал фото портрета президента России Владимира Путина, который ранее был создан итальянцем Дарио Гамбарином.
«Решили проверить - видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником», - поясняется в Twitter Роскосмоса. К сообщению прикреплено фото, сделанное космическим аппаратом.
Портрет российского лидера выполнен на пшеничном поле с использованием трактора. По словам художника, работа была приурочена к саммиту «двадцатки» в Гамбурге.
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