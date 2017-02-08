Российский союз биатлонистов не подтвердил отказ IBU провести ЧМ-2021 в Тюмени
Внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) еще не приступал к обсуждению вопроса о месте проведения мирового первенства 2021 года, заявил директор союза по коммуникациям Пер Ланге.
В свою очередь, пресс-секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов заявил РБК, что сообщение немецкого журналиста в Twitter о лишении Тюмени права принять ЧМ-2021 ничего не означает.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал «бредом» информацию о том, что Тюмень лишили права провести чемпионат мира 2021 года. «Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще», — цитирует Кравцова РБК.
О том, что Тюмень лишена права проведения ЧМ-2021 по биатлону, в Twitter сообщил журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен.
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