Российский скелетонист Третьяков победил на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Александр Третьяков первенствовал на втором этапе Кубка мира по скелетону в американском Лейк-Плэсиде.

Олимпийский чемпион Сочи на 0,43 секунды превзошел результат американца Мэттью Антуана и на 0,45 секунды – результат Ен Сун Бина из Южной Кореи, - сообщает РИА «Новости».

Благодаря этой победе Третьяков вышел на первое место в общем зачете Кубка мира.

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