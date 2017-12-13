Российский сенатор предложил обеспечивать мигрантов работой дома

Замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что приток мигрантов в Россию сократится, если отечественные компании начнут открывать совместное производство в странах ближнего зарубежья.

«Хорошо известно, что в Узбекистане, как и в Кыргызстане, Таджикистане, других странах СНГ, много рабочих рук. И часть совместных предприятий нам вполне резонно открывать на территории этих стран», - цитирует сенатора «Парламентская газета». Джабаров также добавил, что это позволит российским компаниям удешевить производство.

Он, в частности, предлагает отечественным производителям последовать примеру южнокорейской фирмы Daewoo, автомобили которой производятся в Узбекистане. По его мнению, России следует запустить там производство «Лады».