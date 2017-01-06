Российский саночник Павлюченко стал чемпионом Европы
Российский саночник Семен Павличенко выиграл соревнования в немецком городе Кенигзее и стал двукратным чемпионом Европы.
По итогам двух попыток он показал лучшее время – 1 минута 38,363 секунды. На втором и третьем местах немецкий и австрийский спортсмены соответственно.
Соревнования в Кенигзее объединены с этапом Кубка мира, передает РИА «Новости». В общем зачете КМ после семи гонок лучший результат показывает Роман Репилов. Павличенко занимает четвертую строчку.
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