Российский саночник Павлюченко стал чемпионом Европы

Российский саночник Семен Павличенко выиграл соревнования в немецком городе Кенигзее и стал двукратным чемпионом Европы.

По итогам двух попыток он показал лучшее время – 1 минута 38,363 секунды. На втором и третьем местах немецкий и австрийский спортсмены соответственно.

Соревнования в Кенигзее объединены с этапом Кубка мира, передает РИА «Новости». В общем зачете КМ после семи гонок лучший результат показывает Роман Репилов. Павличенко занимает четвертую строчку.