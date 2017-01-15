Российский саночник одержал победу на этапе КМ в Латвии
Россиянин Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Латвии.
По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды. При этом во время первой попытки россиянин установил рекорд трассы с результатом 47,837 секунды, передает ТАСС.
Второе место также принадлежит российскому саночнику – Роману Репилову. Тройку лидеров замкнул австрийский спортсмен Вольфганг Киндль.
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