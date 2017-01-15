Российский саночник одержал победу на этапе КМ в Латвии

Россиянин Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Латвии.

По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды. При этом во время первой попытки россиянин установил рекорд трассы с результатом 47,837 секунды, передает ТАСС.

Второе место также принадлежит российскому саночнику – Роману Репилову. Тройку лидеров замкнул австрийский спортсмен Вольфганг Киндль.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: спорт
Следующая новость В Германии начали готовиться к кибератакам во время выборов в парламент

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО