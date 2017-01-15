Российский саночник одержал победу на этапе КМ в Латвии

Россиянин Семен Павличенко выиграл этап Кубка мира по санному спорту в Латвии.

По итогам двух попыток он показал результат 1 минута 35,715 секунды. При этом во время первой попытки россиянин установил рекорд трассы с результатом 47,837 секунды, передает ТАСС.

Второе место также принадлежит российскому саночнику – Роману Репилову. Тройку лидеров замкнул австрийский спортсмен Вольфганг Киндль.