Российский самолеты могут превратиться в «маршрутки»

Отечественная авиакомпания «Победа» задумалась об оборудовании своих самолетов стоячими местами.

Речь идет о специальных авиакреслах, созданных итальянской компанией Aviainteriors. Их особенность состоит в том, что пассажир располагается в таком кресле практически стоя. Кресла разработаны с цельюповышения вместимости самолетов.

Источник, знакомый с планами «Победы» рассказал ТАСС, что такие кресла могут быть закуплены только при условии подтверждения их безопасности. Официально авиакомпания подобное намерение не подтверждает, но отмечает, что изучает варианты, направленные на повышение количества дешевых билетов.