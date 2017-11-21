Российский самолет нарушил границы Эстонии

В главном штабе Сил обороны Эстонии заявили, что российский самолет Ил-76 нарушил воздушное пространство страны.

По словам представителя пресс-службы главного штаба, сегодня в обеденное время в воздушное пространство Эстонии без разрешения в районе острова Вайндлоо зашел государственный самолет Российской Федерации Ил-76.

Как сообщает эстонская сторона, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Самолет не входил в радиоконтакт с авиационной службой Эстонии, но транспондер самолета был включен и был предъявлен полетный план.

После инцидента российский посол был вызван в МИД Эстонии, где ему вручили ноту, сообщает Interfax.

Эстонские власти заявляют, что в нынешнем году это второй случай нарушения воздушного пространства Эстонии самолетом РФ. В прошлом году было зафиксировано семь таких случаев.