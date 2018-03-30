Российский самолет в Лондоне досматривает полиция

Британские полицейские без объяснения причин поднялись на борт российского лайнера А321, прилетевшего из московского аэропорта «Шереметьево» в Лондон, и потребовали, чтобы экипаж покинул воздушное судно.

По словам источника «Интерфакса», лондонские полицейские намереваются провести осмотр самолета, однако экипаж отказался покинуть салон, так как досмотр лайнера в отсутствие представителей экипажа недопустим.

«Тогда британские полицейские заставили покинуть самолет бортпроводников. Пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, полицейские настаивают на досмотре всего экипажа.