Российский самолет в Лондоне досматривает полиция
Британские полицейские без объяснения причин поднялись на борт российского лайнера А321, прилетевшего из московского аэропорта «Шереметьево» в Лондон, и потребовали, чтобы экипаж покинул воздушное судно.
По словам источника «Интерфакса», лондонские полицейские намереваются провести осмотр самолета, однако экипаж отказался покинуть салон, так как досмотр лайнера в отсутствие представителей экипажа недопустим.
«Тогда британские полицейские заставили покинуть самолет бортпроводников. Пилоты продолжают настаивать на своем присутствии на борту», - сказал собеседник агентства.
Кроме того, полицейские настаивают на досмотре всего экипажа.
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