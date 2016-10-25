Российский рынок акций отрылся ростом индексов
Рынок акции России открылся сегодня ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2 процента.
К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 1965,26 пункта (+0,1 процента), индекс РТС - 995,64 пункта (+0,2 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.
Доллар просел до 62,14 рубля (-0,04 рубля). Выросли акции «Мечела» (+8,2 процента и +6,1 процента «префы»), «НОВАТЭКа» (+1 процент), «Россетей» (+0,4 процента), «РусАла» (+0,2 процента), «Газпрома» (+0,2 процента).
Следующая новость Российские ученые создадут уникальный томограф
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии