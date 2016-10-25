Российский рынок акций отрылся ростом индексов

Рынок акции России открылся сегодня ростом цен blue chips на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-0,2 процента.

К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 1965,26 пункта (+0,1 процента), индекс РТС - 995,64 пункта (+0,2 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.

Доллар просел до 62,14 рубля (-0,04 рубля). Выросли акции «Мечела» (+8,2 процента и +6,1 процента «префы»), «НОВАТЭКа» (+1 процент), «Россетей» (+0,4 процента), «РусАла» (+0,2 процента), «Газпрома» (+0,2 процента).