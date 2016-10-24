Российский рынок акций открылся ростом индексов
Российский рынок акция открылся в понедельник ростом цен blue chips вслед за мировыми площадками, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов выросли на 0,3-0,5 процента, сообщает «Интерфакс».
К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1963,05 пункта (+0,3 процента), индекс РТС - 991,41 пункта (+0,5 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» выросли в пределах 1 процента.
Доллар стоит 62,39 рубля (+0,02 рубля).
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