Российский рынок акций открылся снижением индексов
Рынок акций России открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,1 процента, сообщает «Интерфакс».
К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1956,02 пункта (-0,1 процента), индекс РТС - 986,1 пункта (-0,1 процента).
Подешевели акции «ЛУКОЙЛа» (-0,3 процента), «НОВАТЭКа» (-0,1 процента), Сбербанка (-0,1 процента), «Россетей» (-0,3 процента). Растут акции «Мечела» (+3,3 процента и +2,2 процента «префы»), «Газпрома» (+0,2 процента), «Норникеля» (+0,2 процента), «Сургутнефтегаза» (+0,2 процента), «Татнефти» (+0,3% процента), «ФСК ЕЭС» (+0,2 процента).
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