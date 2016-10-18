Российский рынок акций открылся повышением индексов

Рынок акций России открылся умеренным ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,3-0,4 процента.

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 1963,98 пункта (+0,4 процента), индекс РТС - 980,43 пункта (+0,3 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на Московской бирже выросли в пределах 1 процента.

Доллар просел до 62,92 рубля (-0,19 рубля).

Выросли акции ВТБ (+0,2 процента), «Газпрома» (+0,3 процента), «ЛУКОЙЛа» (+0,4 процента), «Мобильных телесистем» (+0,1 процента), «Мечела» (+1 процент), «Роснефти» (+0,5 процента), Сбербанка (+0,8 процента).