Российский рынок акций открылся снижением индексов
Российский рынок акций открылся в понедельник разнополярной динамикой цен blue chips на фоне смешанных внешних факторов, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов снизились на 0,02-0,1 процента.
К 10:01 по Москве индекс ММВБ составил 1964,31 пункта (-0,1 процента), индекс РТС - 982,85 пункта (-0,02 процента); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» изменились в пределах 1 процента, сообщает «Интерфакс».
Доллар вырос до 63,14 рубля (+0,18 рубля). Снизился курс акций «Башнефти» (-0,5% процента), ВТБ (-0,2 процента), «НОВАТЭКа» (-0,4 процента), «Роснефти» (-0,6 процента), «Россетей» (-0,8 процента), Сбербанка (-0,1%), «Татнефти» (-0,3 процента).
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